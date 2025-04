Corinthians: Comissão de Ética vota por afastamento de Tuma, Conselho reage

Ambos acusam Tuma de parcialidade na condução do processo de impeachment contra Melo, além causar danos à imagem do Corinthians com declarações públicas.

Em sua defesa, Romeu Tuma afirma que não existe base estatutária para seu afastamento provisório, além da necessidade de uma votação do CD em assembleia para essa determinação.

Tuma pode reverter a decisão por meio de uma nova defesa, testemunhas e documentos ao longo do processo. No entanto, ele sequer foi avisado pela comissão sobre sua saída até o momento. A responsabilidade de comunicar a sentença, tanto ao réu quanto à secretaria do Conselho, é do relator do caso, Mario Mello Drumond. O UOL tentou contato com Drumond, mas não obteve resposta.

Não recebi nenhuma notificação sobre qualquer reunião [apesar de ter requerido na minha defesa que fosse intimado para qualquer julgamento] e muito menos sobre qualquer decisão. A única informação que tive foi por meio da imprensa, especificamente pelo ge.

Conselho reage contra decisão

O grupo de WhatsApp de conselheiros do Corinthians foi tomado por membros surpresos, poucos minutos após o assunto se tornar público. A reportagem teve acesso a prints do debate entre os componentes.