Libertadores: Colo-Colo x Fortaleza é cancelado após invasão de torcedores

O jogo Colo-Colo x Fortaleza, válido pela 2ª rodada do Grupo E da Libertadores, foi cancelado quase duas horas depois de uma grande confusão no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile.

O que aconteceu

Torcedores do time chileno arremessaram objetos, quebraram vidros e invadiram o gramado durante a partida. O ato ocorreu atrás do gol defendido pelos mandantes pouco depois dos 20 minutos do 2° tempo.

Os jogadores do Fortaleza, diante da correria, saíram em disparada rumo aos vestiários do Monumental. O duelo estava em 0 a 0 no momento da confusão.