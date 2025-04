Botafogo quer vender mando contra o Ceará e tem local provável para jogo

Para a CBF e as forças de segurança do Rio, a venda de mando vem a calhar. No mesmo dia, está previsto acontecer o clássico entre Fluminense e Vasco no Maracanã.

Inicialmente, a tabela do Brasileirão já tinha trazido "a definir" para o local da partida.

A empresa que deve comprar o jogo, o Metrópoles, do ex-senador Luiz Estevão, já fez uma consulta à agenda do estádio. A resposta foi positiva.