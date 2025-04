Sul-Americana: Hulk e Rony brilham em goleada do Atlético-MG sobre Iquique

Como foi o jogo

O Galo jogou com muita tranquilidade e assegurou a vitória no primeiro tempo. Os donos da casa atropelaram o Deportes Iquique desde o início, com gol marcado por Rony logo aos 30 segundos da partida. Hulk e Natanael ampliaram ao longo dos 45 minutos iniciais, em partida marcada por 12 finalizações do Atlético contra apenas uma dos visitantes.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

Na segunda etapa, os chilenos tentaram diminuir com uma oportunidade, mas acabou goleado. O Galo ainda marcou mais um tento com Scarpa, de pênalti, e finalizou o placar para os brasileiros. O jogo foi marcado por muita superioridade técnica e tática do Atlético-MG, que não baixou o nível de pressão e marcação até o final do segundo tempo.

Gols e destaques

Rony abriu o placar com 35 segundos de jogo! Após linda jogada com passes de primeira, Hulk encontrou Natanael na ponta-direita, que chutou cruzado para o camisa 33 completar o tento.

Pênalti para o Galo e Hulk converteu! Aos 10 minutos do primeiro tempo, Guilherme Arana sofreu um pisão do defensor Blázquez e foi derrubado na grande área. O camisa 7 cobrou com categoria no canto esquerdo do goleiro e ampliou a vantagem.