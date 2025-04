Arnaldo: Filipe Luís foi soberbo na escalação, e Flamengo deu novo vexame

Filipe Luís foi soberbo na escalação do Flamengo contra o Central Córdoba e pagou caro com um novo vexame na Libertadores, analisou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta quinta (10)

A estratégia inicial do Flamengo passou pela soberba ou por subestimar o adversário. No banco de reservas, estavam Gerson, Wesley, Pulgar, um monte de jogador importante, e o Flamengo depende muito de alguns deles. Para jogar em casa e tomar iniciativa, foi uma estratégia bastante equivocada.