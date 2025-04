Santos: Caixinha aguarda treinos, mas imagina Neymar titular contra o Flu

O técnico Pedro Caixinha imagina Neymar como titular do Santos contra o Fluminense no domingo, no Maracanã, pela terceira rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

Neymar pode ser titular do Santos diante do Fluminense no próximo domingo.

Pressionado, Caixinha espera poder escalar o camisa 10 desde o apito inicial no duelo do Maracanã.