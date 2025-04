Palmeiras revê adversário de trajetória campeã e 'carrasco' em grande fase

O Palmeiras vai reencontrar o Ceará na Copa do Brasil, pela 3ª fase da competição. A equipe nordestina foi uma das 'vítimas' do Alviverde na última trajetória campeã em 2020. No entanto, o momento do time é diferente de cinco temporadas atrás, principalmente por contar com um atacante "carrasco" do clube paulista no elenco.

O que aconteceu

Os cearenses são conhecidos de longa data do Palmeiras. A primeira decisão entre as equipes aconteceu em 1994, quando o Verdão foi eliminado nas oitavas de final. Depois disso, os paulistas passaram em todos os embates: quartas de final de 1997, 3ª fase de 1998 e quartas de 2020.

Em 2020, o clube paulista superou o Ceará nas quartas de final com placar agregado de cinco gols — um empate por 2 a 2, fora de casa, e uma vitória por 3 a 0, no Allianz Parque.