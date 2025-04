Neymar faz trabalho na academia e não vai a campo em treino do Santos

Após treinar normalmente ontem, o astro foi preservado da atividade de hoje.

A expectativa do técnico Pedro Caixinha é ter Neymar no trabalho tático marcado para a manhã de quinta-feira, onde a equipe titular será esboçada.

Soteldo é dúvida. Ele está com um desconforto muscular e também desfalcou o treino da terça.

Sem Neymar, o Santos fez um trabalho de finalizações hoje. O treinador simulou situações de jogo.

O Peixe conta com Neymar para enfrentar o Fluminense, domingo, no Maracanã, pela terceira rodada do Brasileirão.