'Não passarão': palmeirenses colam frases antirracistas em setor visitante

A torcida do Palmeiras espalhou mensagens antirracistas nas proximidades do setor visitante do Allianz Parque. Hoje, a equipe alviverde enfrenta o Cerro Porteño pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

O que aconteceu

Os arredores do Allianz Parque amanheceram com cartazes em postes e pinturas no asfalto com mensagens contra o racismo.

"Racismo não. Estamos atentos", "Conmebol racista", "Fogo nos racistas" e "Racistas não são bem-vindos" foram as frases espalhadas no entorno do estádio do Palmeiras, principalmente na rua Padre Thomas, local de entrada de torcedores visitantes.