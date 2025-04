São Paulo tem déficit de R$ 287 milhões e dívida se aproxima de R$ 1 bilhão

O São Paulo fechou o ano de 2024 com um déficit de R$ 287 milhões, o que elevou a dívida para quase R$ 1 bilhão.

O que aconteceu

Os dados estão no balanço financeiro do clube relativo ao ano passado e que será apresentado ao Conselho Deliberativo do clube hoje. O valor exato da dívida é de R$ 968 milhões.

O departamento de futebol do Tricolor fechou a temporada com um faturamento de R$ 582 milhões. Ainda assim, o clube não atingiu a meta de venda de jogadores: lucrou apenas R$ 89 milhões dos R$ 170 milhões previstos.