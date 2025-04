Por que Palmeiras x Cerro Porteño não terá ação contundente contra racismo

O Palmeiras não pode preparar nada especial em apoio a Luighi. O UOL apurou que o jogo da Copa Libertadores é próprio da Conmebol, e não dos clubes, o que impossibilita alguma ação especial por parte do Alviverde.

Classificação e jogos Libertadores

O Alviverde já viveu situação parecida no ano passado. O clube não preparou nenhuma homenagem especial para a despedida de Endrick, após o jogo contra o San Lorenzo, justamente por conta do protocolo da Conmebol. Vários clubes já foram multados por "festas" sem autorização da entidade.

A expectativa é grande pelo confronto após o caso de racismo contra Luighi na Libertadores sub-20, em jogo contra o Cerro, e pelo "enquadro" de Paulo Buosi contra Juan José Zapag, presidente do Cerro Porteño, após o sorteio da fase de grupos. Pessoas que estiveram no evento reclamaram do "clima bélico" de Buosi contra o dirigente paraguaio, mesmo com as imagens deixando claro que foi uma conversa normal.