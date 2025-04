Pedro tem treinado bem no Fla e aumenta chances de voltar após 220 dias

A espera foi longa, mas está prestes a acabar. Recuperado da grave lesão no joelho esquerdo, Pedro tem treinado normalmente e aumentou suas chances de ser relacionado pelo Flamengo para amanhã, contra o Central Córdoba (ARG), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, após 220 dias afastado dos gramados.

O que aconteceu

O Rubro-Negro fará o último treino antes do duelo com os argentinos hoje, às 15h30, no Ninho do Urubu. A atividade definirá a questão por parte da comissão técnica e do departamento médico.

O Flamengo, porém, só deverá divulgar os relacionados amanhã. Pedro treinou ontem normalmente no campo com os jogadores que entraram no segundo tempo contra o Vitória ou que ficaram no banco. Ele está 100% liberado para as atividades pelos médicos.