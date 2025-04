Novo patrocínio do São Paulo prevê mais de R$ 600 mi fixos e dobra até 2030

A gente vive num país onde você tem altos índices de inflação, então tem que levar isso em consideração obrigatoriamente. Existe uma outra métrica também que entende e acompanha a dinâmica de mercado. A gente já previu nesse contrato a criação de um índice que acompanha uma eventual subida de [patrocínios de] outros clubes, como Flamengo, Palmeiras, Corinthians para evitar que exista uma defasagem, como era o caso anteriormente.

Alexandre Fonseca, CEO da Superbet, ao UOL

Em janeiro de 2024, quando a gente anuncia o patrocínio do São Paulo, foi o maior contrato de patrocínio máster do Brasil naquela época. Na sequência disso, vem o Corinthians anunciando um patrocínio gigante, o Flamengo reajustando para um valor maior do que o do Corinthians. E agora, mais recentemente, o Palmeiras fechando com uma concorrente nossa um contrato também de valor muito expressivo.

E aí a gente olha um contrato que foi fechado como o maior de patrocínio master do Brasil até então se tornar extremamente defasado frente a outros clubes. Então, visto que o negócio já não era bom para o São Paulo e nos deixava ali expostos, a gente decidiu fazer não só a extensão, mas também o aumento expressivo do valor pago com o pioneirismo de um contrato de seis anos no futebol brasileiro.

Alexandre Fonseca, CEO da Superbet, ao UOL

A renovação do patrocínio é o segundo contrato de longo prazo do 'Projeto Centenário 2030' do São Paulo. O clube lançou a iniciativa no final de outubro, anunciando a extensão com a Ademicon, que foi a primeira marca a aderir à parceria longeva.