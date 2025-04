Pato diz que fez 'estudo muito profundo' para pênalti com cavadinha em Dida

Em entrevista ao podcast do Duda Garbi, Pato disse que fez um 'estudo profundo' de Dida antes de decidir bater com cavadinha. Ele afirmou ainda que, se pudesse voltar no tempo, não teria feito a mesma escolha.

No dia anterior, dois, três dias antes, eu bati todos de cavada contra o Danilo [Fernandes, goleiro reserva]. Não pegou um. Eu lembro que pensei: 'O Dida se abaixa muito e vai muito rápido na bola, vou tentar surpreender ele se tiver pênalti'. Joguei com ele no Milan... Só que aí vem um estudo muito mais profundo, um cara mais velho... Pensei: 'Ele vai escolher um canto, eu vou colocar ali e vai entrar'

Quando eu treino na semana, eu penso: vou fazer isso. Aí apareceu a oportunidade e eu fiz. Foi um caos, eu errei, nós saímos fora, foi polêmico, a torcida ficou muito chateada. Se você pensar assim: 'Você faria isso de novo?'. Não sei, mas naquela hora, se eu pudesse voltar, eu teria chutado do jeito que eu chuto meus pênaltis Alexandre Pato, ao podcast do Duda Garbi

"Foi um caos" Pato comenta sobre o pênalti perdido contra o Corinthians: https://t.co/cz33S5ZjpI Hoje, 19h, "Um Assado para? Alexandre Pato"! pic.twitter.com/Dy8l2xBZqM -- Duda Garbi (@dudagarbi) April 7, 2025

Pato admitiu que 'teve gente brava' no vestiário pós-jogo, mas negou que os companheiros quiseram agredi-lo. Ao mesmo Duda Garbi, o ex-meia Douglas chegou a dizer em uma entrevista de 2021 que 'todo mundo queria bater' em Pato após o pênalti com cavadinha, fato este negado pelo atacante.