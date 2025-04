Neymar mantém 100% com a Furia, vai ao 3º jogo seguido e fica 5h em evento

Baixa no Santos

Neymar não entra em campo pelo Santos há mais de um mês enquanto se recupera de uma lesão leve na coxa esquerda. Ele disputou seu último jogo no início de março, nas quartas do Paulistão contra o Red Bull Bragantino. O craque não saiu do banco na eliminação para o Corinthians, na semi, e desfalca o Peixe desde então. Ele foi baixa nas duas primeiras rodadas do Brasileirão.

O astro esteve na Vila para o jogo do último domingo e falou com o elenco santista, mas foi embora antes de a bola rolar. Vestido com roupa do Batman, ele esteve no vestiário e motivou os companheiros de equipe. Depois, deixou o estádio.