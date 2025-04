Neymar é 'batizado' e faz primeiro treino completo no Santos após um mês

Neymar passou pelo corredor polonês antes do treino começar. Foi uma espécie de comemoração pelo retorno do camisa 10.

A imprensa foi liberada para ficar no CT por cerca de 30 minutos e viu um Neymar desenvolto e aparentemente muito feliz com a recuperação. Ele fez embaixadinhas, tentou canetas e até dançou no aquecimento.

Ele fez o aquecimento, depois esteve no bobinho e passou para o treino de finalizações, onde teve a possibilidade de "testar" a coxa.

O circuito foi feito para as finalizações com a perna esquerda, onde houve a lesão de Neymar. Os jogadores trocavam passes até deixar o companheiro na cara do gol.

Neymar só finalizou com mais força quando o goleiro João Paulo falou: "Agora é à vera". Ele falou "pega lá, então" e acertou o travessão.

Na maior parte das finalizações, Neymar chutou com cautela, normalmente rasteiro. Ele teve bom aproveitamento e fez seu gol.