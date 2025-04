Mbappé reforça oposição à extrema direita: 'Não tenho medo de dar opinião'

Mbappé, atacante do Real Madrid, foi muito além do futebol e falou sobre machismo, depressão, racismo e política em uma entrevista que concedeu ao programa El Objetivo, da emissora espanhola Sexta. "Não tenho medo de dar opinião", disse.

O que aconteceu

Sobre política, Mbappé reforçou sua oposição à extrema-direita ao ser questionado sobre as críticas que recebeu nas eleições de 2023 por se posicionar contra a candidata Marine Le Pen. Na época, o atacante escreveu nas redes sociais: "Quero me dirigir a todos os franceses. Vemos que os extremos estão às portas do poder. Nós podemos mudar tudo".