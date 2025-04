Manga não usava luvas por dedos tortos e provocou Flamengo como ninguém

O ex-goleiro lesionou os dedos diversas vezes e nunca esperava a recuperação completa para voltar a campo. Para jogar, ele convivia com as dores e se acostumou com a forma de suas mãos, que virou uma espécie de marca registrada.

Manga, ex-goleiro do Botafogo, do Internacional e da seleção brasileira Imagem: Igor Siqueira/UOL

As pessoas me conhecem pela mão quebrada. Quando estou na rua, olham a mão e perguntam: 'É o Manga?'. Eu respondo: 'Sim, por quê?'. Falam: 'Pela mão quebrada'.

O dedo ficava muito gordo. O doutor metia a agulha e tirava o sangue. E daí, enrolava com algodão e esparadrapo. Eu entrava no campo e seguia. Foi assim em todos os lugares. (...) Depois que terminavam os 90 minutos, o médico colocava uma tala de gesso por uma semana. Então, dependia se viria uma partida difícil. Com jogo difícil, eu tirava no sábado, treinava. Ainda ficava meio inflamado. Aí colocava o algodão com a gaze. Assim foi minha vida.

Manga atuou pelo Botafogo por quase uma década, foi multicampeão e também ficou marcado por uma frase célebre antes de jogos contra o Flamengo: "O bicho é certo". Em dezembro de 2020, o Alvinegro lançou uma camisa retrô, em um modelo como a que Manga usava nos anos 1960, com a declaração em referência à premiação pela vitória estampada na barra.

Manga virou ídolo tanto dentro quanto fora do Brasil e foi homenageado com o Dia do Goleiro no país. A data é celebrada em 26 de abril, aniversário do ex-jogador que completaria 88 anos em 2025.