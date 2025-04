Herói do Arsenal, Rice é odiado por país e nunca havia feito gol de falta

Rice marcou os dois primeiros gols. Em ambos, ele cobrou falta com precisão no canto direito de Courtois. A primeira passou por fora da barreira e fez curva impressionante, e a segunda morreu no ângulo do goleiro belga.

Merino fechou a conta em boa jogada. Ele recebeu passe de Lewis-Skelly e bateu no cantinho.

O Arsenal pode perder por até dois gols de diferença para avançar à semifinal. A partida de volta será disputada no Santiago Bernabéu, às 16h (de Brasília), da próxima quarta-feira.