Corinthians terá ataque reserva e novidades no meio-campo na Sul-Americana

O Corinthians lida com muitas baixas por lesão, tanto na defesa quanto no meio-campo. Desde o título paulista, o Timão teve seis baixas no time titular: Hugo Souza, Gustavo Henrique, Fabrizio Angileri, Rodrigo Garro, Igor Coronado e Memphis Depay.

Héctor Hernández retorna aos titulares, após marcar o primeiro gol pelo clube paulista na estreia do Brasileirão. O esquema 4-3-3 é uma alternativa para as ausências de Memphis e Igor Coronado, além de Garro, que segue tratando dores no joelho.

O América de Cali tem: Jorge Soto; Candelo, Pestaña, Medina e Mina; Carrascal, Álvarez, Barrios, Juan Quintero e Vergara; Luis Ramos.