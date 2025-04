Corinthians vê time 'desmanchar' e pode ter apenas três titulares na Sula

O Corinthians deve ter uma escalação bastante modificada para encarar o América de Cali, hoje, às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.

O que aconteceu

O técnico Ramón Díaz deve escalar apenas três integrantes do time titular que garantiu o título do Paulistão: Matheuzinho, Félix Torres e José Martínez devem iniciar a partida pela segunda rodada da Sula.

Raniele, André Carrillo e Yuri Alberto foram relacionados, mas a tendência é que sejam preservados. O peruano, inclusive, foi substituído no intervalo da vitória contra o Vasco, no último fim de semana, com dores no adutor.