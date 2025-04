Corinthians deixa Sul-Americana de lado para priorizar ano sem 'catástrofe'

Corinthians deve usar time 'alternativo'

O Corinthians terá uma escalação alternativa por causa dos desfalques. Algumas peças importantes do plantel nem viajaram — casos de Gustavo Henrique e Memphis Depay.

Além disso, o meia André Carrillo apresentou dores no último sábado e tem chances de ficar no banco de reservas. O jogador peruano foi substituído no intervalo da vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, pela segunda rodada do Brasileirão.

Carrillo teve uma pequena dor no adutor, e o resultado dava para não ter a lesão. Temos a partida de Copa e uma partida importante como o clássico. Estive trabalhando com [Breno] Bidon toda essa semana, os dez dias, falando com ele que queria que tivesse intensidade. Foi à seleção, jogou bem, mas baixou a intensidade. Falei que era um jogador importante, que tinha que voltar a ser intenso na criação, é um menino que adoro e jogou muito bem. Para mim foi de longe o melhor jogador em campo. Contamos muito com ele e esperamos que tenha esse nível de concentração e de jogo. Estou muito feliz por ele.

Ramón Díaz

Pelas baixas, dois nomes do sub-20 ganharam chance e foram relacionados: o meia Dieguinho e o atacante Gui Negão. Ao todo, 26 atletas foram convocados para esse embate — nove deles são meio-campistas.

A provável escalação do Alvinegro é: Matheus Donelli; Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu; José Martínez, Ryan e Maycon; Romero, Héctor Hernández e Talles Magno.