Arsenal destrói Real Madrid em jogo com pinturas de meia e encaminha vaga

Lances importantes e gols

Courtois começa os trabalhos. Martinelli fez jogada pelo lado esquerdo e tocou para Rice. O volante ajeitou para Partey, que bateu firme e rasteiro da entrada da área. Mesmo com a visão encoberta, Courtois conseguiu ter tempo de reação e espalmou.

Raya evita gol de Mbappé. Bellingham deixou o atacante francês cara a cara com o goleiro adversário. Mbappé tentou tirar do espanhol com chute colocado no canto esquerdo, mas parou em boa defesa do rival.

Courtois duas vezes seguidas! O Arsenal ficou muito perto do primeiro gol aos 44 do primeiro tempo. Após cruzamento, Rice cabeceou cruzado, mas o goleiro belga voou no canto direito e espalmou. Na sobra, Martinelli finalizou de primeira e, de novo, o camisa 1 defendeu.

Rice abre o placar em golaço de falta: 1 x 0. O Arsenal teve falta para cobrar na intermediária no começo do segundo tempo. Rice bateu firme, por fora da barreira. A bola fez a curva e morreu no canto esquerdo de Courtois.