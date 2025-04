Justiça do Rio concede liminar para Vasco x Flamengo ser em São Januário

Autorizar o mando de campo do Club de Regatas Vasco da Gama no Estádio de São Januário, com a presença de sua torcida, independentemente de qualquer avaliação, e, a depender de avaliação técnica específica devidamente fundamentada, com presença da torcida adversária

A alegação de não ser possível garantir a segurança do público visitante não inviabiliza a realização do evento no local, caso os dirigentes da agremiação esportiva, assim desejem. Isso porque, eventos com torcida única são possíveis e ocorrem em outros estados do Brasil, inclusive na Região Sudeste do país, onde está situada a arena esportiva objeto dos autos

O Maracanã, atualmente, é de gestão da dupla Fla-Flu. No Carioca, o Cruz-Maltino apontou como um dos fatores para não mandar o clássico no estádio o fato do clube, mesmo sendo mandante, não ter direito ao lucro em bares, estacionamento e camarotes, ficando destinados ao consórcio.

O Vasco também já não poderia mudar o jogo para outro Estado. Pelo regulamento, não há mais prazo para a mudança: "O clube que queira excepcionalmente deslocar partidas para outro Estado deverá apresentar solicitação à DCO, com 20 (vinte) dias úteis de antecedência, e obter, por escrito, a aprovação e concordância de todos os envolvidos, a saber: a Federação à qual está filiado e a Federação anfitriã, cabendo à DCO o poder de veto".