Hernan: Zubeldía ganha pontos e vê pressão diminuir no São Paulo

Ah, mas por que mudou tanto? Desde o jogo do Libertadores contra o Talleres, há uma visão que o Zubeldía tem conseguido pontos que era difícil de ver no trabalho no começo do ano e principalmente no final do ano passado, que é conseguir buscar alternativas no time nas dificuldades.

Por exemplo, há uma análise de que ele achou um time com três zagueiros, com o Ferraresi jogando pelo lado direito e jogando o Cedric numa segunda linha. Há uma análise muito positiva. E há uma análise positiva também do Marcos Antônio junto com o Alisson como dupla de volantes.

São alternativas que um treinador busca durante o treinamento e dentro de um elenco, com o São Paulo jogando bem. Venceu o Talleres e poderia ter vencido tranquilamente o Atlético-MG. Então, a pressão diminuiu, e o treinador ganha pontos e uma sobrevida em relação à pressão, a ter o trabalho questionado.

André Hernan

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)