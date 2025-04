CBF afasta árbitros após expulsão do Cruzeiro e pênalti para o Palmeiras

A decisão condicionou a partida. Foi crucial para o Inter vencer e chegar aos quatro pontos.

O Cruzeiro ficou alucinado com isso. Alexandre Mattos, CEO do futebol, classificou como "assalto à mão armada". A reclamação será formalizada à comissão de arbitragem.

Foi pênalti?

A diretoria do Sport também se revoltou com o segundo pênalti dado ao Palmeiras, que definiu a vitória dos paulistas no Recife.

Matheus Alexandre tocou primeiro na bola, e depois houve contato com Raphael Veiga. O meia do Palmeiras desabou. Bruno Arleu Araújo marcou pênalti. O VAR Rodrigo Nunes de Sá não mudou a marcação.

"O que aconteceu hoje na Ilha do Retiro é uma vergonha para a arbitragem brasileira. O Brasil hoje importa treinador, o Brasil hoje importa jogador. Está na hora de importar árbitro também, porque a arbitragem que está hoje no Brasil não está no nível do Campeonato Brasileiro", disparou o vice-presidente de futebol do Sport, Guilherme Falcão.