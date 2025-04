Da Libertadores à Série C: Antônio Carlos Zago assina com time de Dourado

O destino do ex-zagueiro é o Botafogo-PB, que vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. O time paraibano, de Henrique Dourado e companhia, anunciou o reforço em suas redes e justificou sua escolha ressaltando a experiência de Zago, que já conseguiu acessos recentes em competições nacionais com Juventude e Fortaleza.

Ele levará três membros de sua comissão para a equipe: o preparador físico Rodrigo Gambaro Chaves, o auxiliar técnico Arturo Javier Mourinho e o analista Giancarlo.

O Antônio dirigiu recentemente a Seleção Boliviana, ganhou título pelo Bolívar e estava no tradicional The Strongest. Além disso, dirigiu Palmeiras, São Caetano, Fortaleza e RB Bragantino. Trouxemos um treinador que conhece a competição, foi vencedor nela e que sabe o tamanho do nosso desafio Alexandre Gallo, CEO da SAF do Botafogo-PB

Zago terá seu primeiro desafio já neste sábado (12), quando seu novo clube recebe o Confiança-SE no Almeidão. O duelo é válido pela 1ª rodada da Série C.