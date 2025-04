Zubeldía escala São Paulo sem Calleri e com Luciano contra o Atletico-MG

O São Paulo está escalado para enfrentar o Atlético-MG na tarde de hoje (6), em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Brasileirão. Zubeldía decidiu preservar o centroavante Calleri, que começa no banco.

O Tricolor vai a campo com: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio e Wendell; Luciano, André Silva e Ferreirinha. O esquema com três zagueiros pode virar linha de quatro com Ferraresi fazendo a lateral direita.