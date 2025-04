Palmeiras encara Sport com Felipe Anderson e volta de Giay; veja escalação

O Palmeiras enfrenta o Sport neste domingo às 18h30 (de Brasília), em confronto pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco comandado por Abel Ferreira vai com time misto para o embate na Ilha do Retiro, em Recife.

O alviverde vai a campo com: Weverton; Fuchs, Murilo e Micael; Giay, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Vanderlan; Felipe Anderson, Facundo Torres e Flaco López.

O lateral Giay volta à titularidade após mais de dois meses. O jogador iniciou nos 11 principais contra o Santos, em 22 de janeiro, e neste ano disputou apenas seis partidas pelo Palmeiras.