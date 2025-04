Marlon Freitas admite surpresa por estar em bandeirão de ídolos do Botafogo

O volante e capitão do Botafogo, Marlon Freitas, se surpreendeu com a homenagem feita pela torcida alvinegra, que o incluiu no bandeirão de ídolos históricos do clube.

O que aconteceu

Antes da vitória sobre o Juventude por 2 a 0 neste sábado (5), a torcida do Botafogo subiu uma versão atualizada da já tradicional bandeira de jogadores marcantes da instituição, incluindo Luiz Henrique e Marlon Freitas, campeões da Libertadores e do Brasileirão em 2024.

"Fiquei surpreso mas ao mesmo tempo feliz. É o meu terceiro ano de Botafogo, mas parece que eu já tenho 10 anos de clube, pela intensidade, por tudo o que aconteceu muito rápido. Eu fui escolhido para estar aqui, e só tenho a agradecer o carinho, porque eu não esperava estar com meu rosto nessa bandeira com grandes ídolos", celebrou o capitão em entrevista ao SporTV na saída de campo.