Fluminense bate Bragantino em reestreia de Renato Gaúcho e retorno de Ganso

Na próxima rodada, o Flu recebe o Santos, no Maracanã, no domingo. Já o Red Bull Bragantino recebe o Botafogo, sábado, no Nabi Abi Chedid.

Ganso estreia na temporada

O meia Paulo Henrique Ganso atuou pela primeira vez nesta temporada. O camisa 10 do Fluminense esteve afastado para recuperação após o diagnóstico da miocardite — uma inflamação do músculo cardíaco. Ele passou por uma primeira fase de tratamento e, no último dia 14, foi submetido a um procedimento médico.

O meia entrou aos 23 minutos do segundo tempo na vaga de Lima, e foi bastante aplaudido pela torcida.

Que momento lindo no Maraca! Paulo Henrique Ganso está em campo pela primeira vez em 2025! -- Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 6, 2025

Como foi o jogo

O Fluminense começou o jogo com boa presença no campo de ataque, "empurrando" o Red Bull Bragantino, achando espaços e criando boas chances. Na reestreia do técnico Renato Gaúcho, a equipe tricolor mostrou boa conexão nos avanços ofensivos — principalmente pelo lado direito, com o auxílio de Arias.