São Paulo e Atlético-MG empatam jogo movimentado com chilique e expulsões

O destaque da primeira etapa foi Ferreirinha, que ganhou diversas jogadas e infernizou a marcação do lateral Natanael, que foi alvo do São Paulo antes de fechar com o Galo. Em uma delas, o camisa aplicou uma caneta cinematográfica de costas, mas o lance não virou chance de gol. Natanael acabou substituído por Saravia na segunda etapa.

O Galo voltou melhor para a segunda etapa com as substituições de Cuca, que colocou Bernard e Rubens no jogo. Scarpa teve grande chance, mas Rafael salvou o Tricolor. O São Paulo mexeu perto dos 25 colocando as jovens opções ofensivas que tinha à disposição no banco: Alves e Lucas Ferreira, campeões da Copinha, além de Calleri — que acabou expulso, com auxílio do VAR, aos 39 após subir com o cotovelo aperto e acertar Junior Alonso.

Cuca colocou Igor Gomes na vaga do zagueiro paraguaio para tentar aproveitar a vantagem numérica, mas Rafael operou um milagres em cabeçadas de Lyanco e Júnior Santos e garantiu o resultado.

Lances Importantes

Everson! Aos 21, Wendell roubou bola pela esquerda, conectou André Silva, que deixou na direita para Ferreirinha. O atacante fez sua movimentação característica, trouxe para dentro e serviu Alisson na meia-lua, mas o chute saiu sem força e Everson foi buscar para mandar em escanteio.

Rafael! Aos 36, Hulk recebeu na entrada da área, girou para cima da marcação invadindo o perímetro, arrumou espaço e finalizou forte de esquerda. Rafael fez boa defesa.