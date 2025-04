Müller anuncia saída do Bayern após 25 anos e 'culpa' clube por decisão

Pela seleção alemã, Müller foi campeão da Copa do Mundo em 2014, no Brasil, com direito a um dos gols no histórico 7x1 contra o Brasil na semifinal, no Mineirão. Convocado também para os mundiais de 2010, 2018 e 2022, o atleta é o terceiro maior artilheiro alemão em Copas, com 10 gols.