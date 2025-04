Libertadores: Abel bate 50 jogos e supera 20 times brasileiros em vitórias

O técnico Abel Ferreira completou seu 50º jogo à frente do Palmeiras na Libertadores e, em seis edições, possui mais vitórias do que diversos times brasileiros no torneio continental.

Dominante na Libertadores

Bicampeão, o treinador português soma 32 vitórias na Libertadores. A primeira foi logo em sua estreia no torneio, no duelo com o Delfín em novembro de 2020, e a última na quinta-feira, com o Alviverde batendo o Sporting Cristal por 3 a 2, fora de casa.

Sozinho, ele tem mais triunfos do que 20 clubes brasileiros que já disputaram o torneio continental. Apenas 11 times do país, incluindo o Palmeiras, venceram mais partidas do que o técnico de 46 anos. Na história, 31 equipes do Brasil já disputaram a Libertadores pelo menos uma vez.