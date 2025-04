Zé Rafael deixa de sentir 'dor insuportável' e pode reforçar Santos em maio

A segunda fase foi iniciada, com exercícios de carga, na piscina e no chão. Os próximos objetivos são aumentar o impacto durante os treinamentos: "Estou evoluindo de maneira muito rápida, mais do que a gente esperava. Desde o dia seguinte da cirurgia, já senti uma diferença no meu corpo", disse Zé Rafael.

Eu espero que logo eu possa estar no campo para aprimorar a minha parte física e depois a parte técnica e tática com meus companheiros. Não vejo a hora de defender a camisa do Santos e mostrar o meu melhor. Mostrar para o que eu vim e o quanto eu posso ajudar a nossa equipe

O técnico Pedro Caixinha pensa em Zé Rafael como "camisa 8", na função de segundo volante. No Palmeiras, ele chegou como meia, recuou e acabou na função de 5.

O Santos acertou o pagamento de R$ 15,5 milhões para tirar Zé do rival. A negociação foi longa e demandou ao menos três tentativas do Peixe.