Série B tem transmissão e naming rights anunciados em dia de estreia

A Série B do Campeonato Brasileiro contou com movimentações importantes no dia que marca o início da competição em 2025.

O que aconteceu

Os naming rights da competição foram comprados pela Superbet. A patrocinadora máster do São Paulo chegou a um acordo e estampará o terá seu nome incluído na nomenclatura oficial do torneio. Esta é a primeira competição a nível nacional patrocinada pela casa de apostas.