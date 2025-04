Série B começa hoje: veja times participantes, calendário e curiosidades

A segunda divisão tem um time estreante: o Athletic Club. A equipe de São João del Rei, no interior de Minas Gerais, subiu pela primeira vez à Série B no ano passado. Junto do clube mineiro, garantiram o acesso Ferroviária-SP, Volta Redonda e Remo.

Quatro subiram, quatro desceram. Athletico, Atlético-GO, Criciúma e Cuiabá ficaram nos últimos quatro lugares da última edição da Série A e disputarão a segunda divisão neste ano.

Athletico jogará a Série B de 2025 após ser rebaixado na Série A do ano passado Imagem: José Tramontin/athletico.com.br

Times participantes

Amazonas

América-MG

Athletic Club

Athletico

Atlético-GO

Avaí

Botafogo-SP

CRB

Chapecoense

Coritiba

Criciúma

Cuiabá

Ferroviária

Goiás

Novorizontino

Operário-PR

Paysandu

Remo

Vila Nova

Volta Redonda

Geografia da Série B

São Paulo dominou a última edição com sete times participantes, mas divide o protagonismo nesta. Mirassol e Santos foram promovidos à Série A, e Ponte Preta, Ituano e Guarani foram rebaixados à Série C.