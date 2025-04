São Paulo: Improvisação dupla de Zubeldía em jogo-chave mostra elenco curto

Sem o titular e vendo os reservas imediatos serem negociados, Zubeldía ficou somente com opções de 18 anos: Henrique Carmo e Lucas Ferreira. Henrique sequer foi relacionado, enquanto Lucas Ferreira, que foi para o banco, não soma nem 100 minutos como profissional ainda.

Por ser um jogo pesado de Libertadores e fora de casa, Zubeldía optou pela experiência e escalou Cédric. O desenho tático do argentino tinha variação do 3-4-3 para o 4-2-3-1, mas atuou praticamente o jogo todo no segundo desenho, com Ferraresi na lateral-direita da linha de quatro defensiva e Cédric como um ponta.

O próprio Ferraresi já é uma improvisação, visto que o venezuelano é zagueiro de origem. Na segunda etapa, mais improviso: Ruan, outro zagueiro, entrou no lugar de Ferraresi, enquanto o lateral Igor Vinícius foi fazer a ponta na vaga de Cédric.

Do outro lado, Enzo e Wendell também repetiram a lógica no segundo tempo. Enzo seguiu como lateral a partida toda e Wendell jogou na segunda linha quando entrou na vaga de Ferreirinha — que foi o ponta-esquerda inicial.

Confira, por posição, os jogadores que Zubeldía já teve confiança para escalar como titular em 2025:

Goleiros: Rafael e Jandrei

Laterais-direitos: Igor Vinícius e Cédric

Laterais-esquerdos: Enzo Díaz, Patryck e Wendell

Zagueiros: Arboleda, Alan Franco, Ferraresi, Sabino e Ruan

Volantes: Pablo Maia, Alisson, Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Bobadilla

Meias: Oscar e Alves

Pontas: Lucas e Ferreirinha

Atacantes: Calleri, Luciano e André Silva