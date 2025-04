Ministério peruano emite nota em repúdio a racismo contra palmeirenses

O Ministério da Cultura do Peru emitiu um comunicado acerca dos atos racistas sofridos por torcedores do Palmeiras por indivíduos da torcida do Sporting Cristal, pela Copa Libertadores.

O que aconteceu

A entidade repudiou o caso e pediu ao clube peruano e à Conmebol que encontrem o autor do crime. O caso aconteceu na última quinta-feira, no confronto entre Sporting Cristal 2 x 3 Palmeiras, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.