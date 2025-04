Kelvin conta como Neymar tentou levá-lo ao Santos: 'fiz Zé Love artilheiro'

Zé Love, na verdade, fez só um gol na campanha do título da Libertadores, em 2011. O atacante, que participou do programa A Fazenda no ano passado, conseguiu bons números pelo Santos e fez 26 gols em 81 jogos, terminando o Brasileirão 2010 como vice-artilheiro da equipe, com dez gols, atrás justamente de Neymar, que marcou 17.

Kelvin recusou recentemente um convite de Neymar para atuar no Santos. O jogador que chegou a treinar com os profissionais do Grêmio em 2023 e não foi aproveitado pelo técnico Renato Gaúcho alegou que não sentiu tanto interesse por parte do clube da Vila Belmiro.

Uma das coisas que me fez continuar na Kings League é que eu não senti interesse grande do Santos, senti do Neymar. Pelo Neymar, top, mas, pelo Santos, não. Eu lembrei de toda a minha passagem no Grêmio

Estou feliz, tenho prestígio enorme. Não faz sentido arriscar. Talvez eu vá e nem jogue, vou passar raiva. Falaram: "Mas depois você volta". Mas eu não quero mais isso. Tenho 29 anos, quero é ser feliz

Quem é Kelvin Oliveira

Aos 29 anos de idade, Kelvin joga no G3X e também é presidente do time ao lado do streamer Gaules. Ele foi campeão da Copa do Mundo da Kings League deste ano com a seleção brasileira, sendo eleito o melhor jogador da competição.