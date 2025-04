Hulk chora ao lembrar alcoolismo do pai: 'Minha mãe o pegou quase morrendo'

Minha mãe pegou ele nos braços quase morrendo. Não tinha carro na época, ele mole, e minha mãe teve que andar com ele no braço esse percurso no braço, até achar um carro e levar ele para um hospital. Quando chegou lá, o médico falou assim: 'Se demorasse um minuto, ele chegava sem vida'. Foi Deus que mudou a vida dele. A partir dali, meu pai nunca mais tocou em álcool Hulk, ao Charla Podcast

Hulk chora ao falar sobre relação com o pai



Hulk é um exemplo de filho pic.twitter.com/AXPA4m08E3 -- Charla Podcast (@CharlaPodcast) April 4, 2025

Hulk é o único homem entre sete irmãos. Por conta disso, sempre foi muito apegado ao pai, que tem acompanhado o atacante por todos os clubes que defendeu, mesmo fora do Brasil.