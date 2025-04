Gabigol depõe em audiência do CAS e espera decisão no processo sobre doping

Os árbitros do CAS que analisam o caso vieram ao Rio e por isso não foi necessária a viagem à Suíça.

O processo de Gabigol tem como outras partes a União e a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD).

A ação contra Gabigol

O atacante foi punido inicialmente pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD/AD) com dois anos de gancho — a contar de 8 de abril de 2023.

Na época, ele estava no Flamengo e acabou denunciado pela conduta no dia do exame. Entre as atitudes questionadas, esconder a genitália na hora de fazer xixi no potinho e também agir com rispidez com os oficiais de controle de dopagem. Gabigol alega inocência.

Quando foi condenado inicialmente, o início da pena foi fixado no dia do exame, já que houve demora processual não ocasionada pelo denunciado.