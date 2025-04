Arantes: nenhum clube europeu planejou a temporada focando no Super Mundial

Com os africanos talvez seja um pouco diferente, eu tenho acompanhado o noticiário de todos os clubes envolvidos no Mundial, mas falando especificamente sobre os europeus, nenhum clube europeu planejou a temporada em função do Mundial, que é o que acontece com muitos clubes brasileiros.

Thiago Arantes

É importante frisar que o Super Mundial acontece no fim da temporada europeia, ao passo que os clubes brasileiros — Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo — vão estar no meio do ano esportivo.

Ou seja, o fator físico pode ser o diferencial para uma boa campanha no torneio, que acontece entre 14 de junho e 13 de julho, nos EUA.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)