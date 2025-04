FPF proíbe organizadas do Corinthians em estádios de SP até o fim do ano

A Federação Paulista de Futebol (FPF) proibiu a presença das torcidas organizadas do Corinthians até o final deste ano em jogos realizados no estado. O veto engloba todas as competições do ano, não apenas o Campeonato Paulista.

O que aconteceu

A FPF atendeu a recomendação do Ministério Público de São Paulo e a punição já está em vigor. A entidade informou que oficiará aos Órgãos de Segurança do Estado e Ministério Público do Estado de São Paulo para fiscalizarem o cumprimento da determinação.

A recomendação engloba seis organizadas alvinegras: Gaviões da Fiel, Camisa 12, Fiel Macabra, Pavilhão 9, Estopim da Fiel e Coringão Chopp.