Alisson decide e São Paulo estreia com vitória fora de casa na Libertadores

Na segunda etapa, o São Paulo seguiu criando pouco e só tinha levado perigo em bola parada com cabeçada de Arboleda. O goleiro Herrera fez grande defesa para salvar o gol do equatoriano.

Classificação e jogos Libertadores

Com o resultado, o São Paulo divide a primeira colocação do grupo com o Libertad (PAR), que venceu fora de casa o Alianza Lima (PER) também por 1 a 0 na abertura do grupo.

O Tricolor volta a campo neste domingo, quando visita o Atlético-MG pelo Brasileirão. O próximo duelo pela Libertadores será contra o Alianza Lima, no Morumbis, no dia 10.

Lances Importantes

Gol anulado. Aos 36 minutos, na primeira chance real de gol, Ferreirinha recebeu pela esquerda, conduziu invadindo a área, mas perdeu o lance e a bola sobrou para Oscar, que cruzou na segunda trave para Calleri aparecer e tocar para as redes. O VAR pegou impedimento de Oscar no momento que a bola sai do pé de Ferreirinha e anulou o gol.

Salva, Herrera! Aos 10 do segundo tempo, Oscar cobrou escanteio na área e encontrou a cabeça de Arboleda. O zagueiro testou firme para o chão e o goleiro do Talleres foi buscar no reflexo para salvar o time argentino.