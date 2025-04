Rival do Corinthians na Sula tem Cantillo e outros conhecidos do Brasil

Léo Gil, ex-Vasco, teve curto período de atuação na equipe brasileira, entre 2020 e 2021. O argentino, naturalizado chileno, reforçou em entrevista a dificuldade de enfrentar o alvinegro paulista.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

Enfrentar o Corinthians nunca é fácil. Tive a oportunidade de atuar contra quando atuei no futebol brasileiro. Foi meu adversário em minha estreia, inclusive. Sabemos que vivem uma boa fase, mas estamos preparados. Nosso trabalho tem sido bem realizado e vamos em busca de um bom resultado. Léo Gil

Invicto a nove partidas, o Huracán tem mantido boas atuações pelo Campeonato Argentino e na Copa Argentina. Léo Gil refletiu ainda sobre o bom início ao lado da equipe argentina.

Jogar uma competição internacional sempre tem um gostinho especial, ainda mais se tratando de um confronto entre Brasil e Argentina. Estou feliz com esse momento na minha carreira, com esse bom início aqui no Huracán. Quero seguir nesse ritmo para alcançarmos grandes coisas por aqui. Léo Gil

Já o atacante Ramón Ábila jogou no Cruzeiro entre 2016 e 2017, por mais de um ano. O atleta somou 60 partidas e 25 gols marcados no Cabuloso, uma de suas melhores médias por um time na carreira. No Huracán, porém, o argentino vive uma longa seca sem marcar gols, desde agosto de 2024.

Além do Huracán, o Corinthians terá como adversários no grupo C o Racing-URU e o América de Cali-COL. O confronto entre a equipe argentina e os brasileiros acontece nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília).