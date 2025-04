Raphael Veiga está fora da estreia do Palmeiras na Libertadores

O meia Raphael Veiga está fora da estreia do Palmeiras na Copa Libertadores, amanhã (3), contra o Sporting Cristal, às 19h (de Brasília), no estádio Nacional do Peru, em Lima.

O que aconteceu

Veiga não viajou com o grupo para a capital peruana. O atleta levou uma pancada nas costas no jogo contra o Botafogo, foi substituído na metade do 2º tempo e sentiu muitas dores após a partida. A informação inicial foi publicada pelo Nosso Palestra e confirmada pelo UOL.

O atleta ficou em São Paulo para seguir tratando a lesão. O entendimento é de que a viagem de mais de dez horas (totalizando ida e volta) para Lima poderia agravar o problema que ele sentiu nas costas, e ele não teria condições de se recuperar adequadamente.