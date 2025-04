Ramón explica chance a 'esquecido' e justifica pouco tempo a Coronado

Giovane foi afastado do restante do elenco ainda no ano passado. O jogador está em reta final de contrato e não chegou a acordo para renovar. Desde então, as chances têm sido cada vez mais raras.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

O treinador argentino também comentou a situação de Igor Coronado. Antes reserva imediato de Garro, o camisa 77 ficou boa parte do jogo no banco e foi o último jogador corintiano a entrar durante a partida, aos 36 minutos do segundo tempo.

Hoje, tínhamos que ter tirado o Memphis para colocar o Coronado. Nesta posição, são jogadores que estão competindo nesta situação. É uma decisão difícil tirar Memphis e colocar o Coronado. Está melhorando, vem de uma lesão, vamos dando a oportunidade a ele assim que o tempo for passando. Ramón Díaz

O que mais ele disse?

A derrota. "O resultado não foi o que esperávamos. A equipe vinha vivendo um dos melhores momentos. Pode acontecer que a equipe não faça o que vinha fazendo. Fico preocupado porque em uma estreia tão importante, necessitávamos fazer um jogo tático, dinâmico e de pressão. Não podíamos, todos juntos, fazer o que aconteceu."

Planejamento deu errado. "O trabalho que planificamos já no jogo do Bahia, quando nove jogadores não jogaram, estavam frescos para hoje. Me preocupa que não críamos futebol, mais além do tático. Pode ser que tenhamos errado, nos equivocado em algumas coisas."