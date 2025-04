Liverpool espanta fracassos com 100ª vitória em clássico contra o Everton

O triunfo em Anfield também ajuda o Liverpool a se recuperar de dois fracassos recentes. Antes de enfrentar o Everton, o Liverpool havia perdido seus últimos dois jogos em sequência, sendo eliminado pelo PSG na Liga dos Campeões, nos pênaltis, e perdendo a final da Copa da Liga Inglesa para o Newcastle, por 2 a 1.

Na próxima rodada, o Liverpool enfrenta o Fulham fora de casa, no domingo (6). Já o Everton recebe o Arsenal no Goodison Park, no sábado (5)

Como foi o jogo

O Liverpool começou melhor a partida, pressionando o Everton no campo de defesa. No entanto, em um contra-ataque rápido, foi o time visitante quem abriu o placar aos 19 minutos do 1º tempo, mas o gol foi rapidamente anulado por impedimento.

Após o susto, o time do técnico Arne Slot diminuiu o ritmo ofensivo, mas continuou soberano na partida, com mais de 70% de posse de bola ao longo de todo o 1º tempo. Salah esteve apagado ao longo da primeira etapa, finalizando pela primeira vez ao gol de Pickford somente aos 27 minutos de bola rolando.

O nome da partida no 1º tempo foi Beto, do Everton, que criou as melhores chances para inaugurar o placar, teve um gol anulado e mandou uma bomba na trave de Kelleher. Apesar do nome aparentemente brasileiro, Beto é o apelido de Norberto Bercique Betuncal, jogador de 27 anos nascido em Portugal e que representa Guiné-Bissau no futebol de seleções.