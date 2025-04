Paulo Nunes conta bastidores de 'melhor noite da vida' com Maradona

'Djalma, vamos para a rua, pô. A gente está em Buenos Aires, vamos aproveitar. Aí o Djalma: Dieguito disse que é pra gente ficar aqui no hotel. Vai todo mundo lá pra baixo no restaurante fazer o esquenta que o Diego está chegando pra gente fazer a festa aqui.' Eu falei: 'Poxa, vai ficar um monte de gente sentada aqui bebendo e falando de futebol? Quero aproveitar la noche de Buenos Aires'. Mas pensei: 'o Maradona está do lado, vamos'

Paulo Nunes contou que Maradona chegou em uma van cheia de mulheres.

Meu amigo, chega o Maradona com uma van e só vai descendo [mulheres]. A mesa era gigante e teve que ficar em círculo (...) Foram dois dias sem dormir, hotel fechado. O jogo era só depois, a gente tinha três dias antes

Nunca fiz uma festa tão maluca, doida da cabeça, como essa (...) Depois disso a gente só queria fazer jogo na Argentina [risos]

Paulo Nunes ainda elogiou Maradona por sua humildade.